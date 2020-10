Berner Lottospieler holte Gewinn nicht ab

Ein unbekannter Glückspilz hat im Schweizer Zahlenlotto eine Million gewonnen, den Gewinn aber nicht abgeholt. Nun wird das Geld sehr wahrscheinlich für gemeinnützige Projekte verwendet.

Laut Swisslos-Sprecher Willy Mesmer habe die unbekannte Person am 25. April 2020 kurz vor 17.00 Uhr eine Tankstelle in Muri bei Bern betreten und dort einen Lottoschein abgegeben. Es war die perfekte Zahlenkombination, wie sich am selben Abend herausstellte. Einige Tage später ging der Glückspilz wieder in den Tankstellenshop und ließ sich die sogenannte Gewinneinforderungs-Quittung ausstellen. Diese traf aber nie bei Swisslos ein.