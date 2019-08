Wegen Hinweisen auf einen bewaffneten Mann im Gebäude ist der Hauptsitz der US-Zeitung "USA Today" geräumt worden. Die Polizei des Bezirks Fairfax im Bundesstaat Virginia teilte am Mittwoch via Twitter mit, es seien Berichte über einen Mann mit Waffe im Ganett Building im Washingtoner Vorort McLean eingegangen. Sie forderte die Bevölkerung auf, das Gebiet zu meiden.

Die Vereinigten Staaten stehen derzeit unter dem Eindruck von zwei Schusswaffenangriffen mit zahlreichen Opfern. Ein 21-Jähriger hatte am Samstag im texanischen El Paso an der Grenze zu Mexiko 22 Menschen erschossen. Er wurde festgenommen, die Ermittler vermuten ein rassistisches Motiv. 13 Stunden später tötete ein 24-Jähriger in Dayton im Bundesstaat Ohio neun Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wurde.