Bericht der Feuerwehr Hörbranz

Das Jahr 2020 ist auch für die Feuerwehr Hörbranz ein außergewöhnliches Jahr, Kommandant Hubert Schreilechner informiert zum aktuellen Stand.

Durch die Corona-Krise und die daraus resultierenden Sanktionen sind wir mit Einschränkungen im familiären Bereich, der Arbeit aber auch in unserer Freizeit konfrontiert.

Die Reduzierung sozialer Kontakte wird auch von uns ernst genommen und so ist unser – sonst immer belebtes – Gerätehaus in dieser Zeit oft verweist. Wir haben auch sämtliche kameradschaftlichen Aktivitäten abgesagt, unter anderem die Jahreshauptversammlung, in welcher wir das vergangene Jahr Revue passieren lassen.