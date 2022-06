Bergthaler rechnet mit Dominanz von BA.4/BA.5

Die Verbreitung der Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 bei den Covid-19-Neuinfektionen lag laut Gesundheitsministerium in der vergangenen Woche bei acht Prozent.

Bei BA.4 und BA.5 handelt es sich wiederum um Untervarianten von BA.2. "Sie werden sich auch in Österreich mittelfristig wahrscheinlich durchsetzen", so der Forscher von der Medizinischen Universität Wien und dem Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Trotz wenigen genetischen Unterschieden zwischen BA.4 und BA.5 gebe es Anhaltspunkte dafür, dass vor allem BA.5 das Zeug zu größerer Verbreitung hat.

"Verdoppelung in zwölf Tagen"

Die österreichischen Daten zeigen aktuell, dass BA.4/BA.5-Infektionen im Hintergrund zunehmen. Internationale epidemiologische Studien geben die Wachstumsraten bei den Infektionen mit zehn bis 15 Prozent an. Das würde in etwa einer Verdoppelung der Gesamtfälle mit diesen Untervarianten im Laufe einer Woche entsprechen. Bergthaler: "Die Daten in Österreich gehen eher in Richtung einer Verdoppelung in zwölf Tagen."