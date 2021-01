Granerud führt in der Tournee- und Gesamtweltcupwertung - ihn gilt es zu schlagen

Bergiselspringen in Innsbruck: Überflieger Granerud gegen zwei Deutsche und Polen

Zur Halbzeit der Vierschanzen-Tournee liegt der Norweger Granerud in Führung. Die zwei Deutschen Geiger und Eisenbichler liegen auf der Lauer, genauso wie die zwei Polen Stoch und Kubacki. Das Bergisel-Springen könnte eine Vorentscheidung bringen.

Zwei Deutsche wollen den Tournee-Sieg

Nach zwei Springen in Deutschland sind zwei deutsche Skispringer ganz vorne dabei im Rennen um den Tournee-Gesamtsieg. Zweiter in der Tournee-Wertung ist Karl Geiger, dicht dran am bisherigen Saison-Überflieger Halvor Egner Granerud und Halbzeitführenden. Der Norweger zeigte mit seinem Quali-Sieg am Samstag bereits, dass mit ihm auch auf der tückischen Schanze mit Blick über die Stadt und auf die malerische Bergwelt der Nordkette zu rechnen sein wird.

Markus Eisenbichler liegt als Fünfter ebenfalls noch ordentlich im Rennen, muss aber bereits rund 13 Meter auf den Tournee- und Gesamtweltcup-Führenden Granerud aufholen - und damit elf mehr als Geiger. Zwischen den beiden liegen noch der Pole Kamil Stoch als Dritter und dessen Landsmann und Vorjahres-Tournee-Champion Dawid Kubacki. Außenseiterchancen hat auch noch ÖSV-Adler Philipp Aschenwald als Gesamtsechster.

Erfolgreiche Quali der ÖSV-Adler

Daniel Huber hat sich am Samstag in der Qualifikation für den dritten Bewerb der Vierschanzen-Tournee nur dem aktuellen Überflieger Halvor Egner Granerud (NOR) geschlagen geben müssen. Huber landete bei 127,5 Metern und wurde auf dem Bergisel mit 128,9 Punkten nur 3,3 Zähler hinter dem Norsker Zweiter. Zweitbester ÖSV-Mann war Weltcup-Titelverteidiger Stefan Kraft als Sechster. Philipp Aschenwald landete auf dem zehnten Rang.

Von den 13 Österreichern schafften gleich zwölf die Qualifikation für den Bewerb am Sonntag, darunter auch Gregor Schlierenzauer. Nur Stefan Rainer verpasste als 55. den Weltcup-Bewerb. Tournee-Leader Granerud geht mit vier Punkten Vorsprung auf den deutschen Skiflug-Weltmeister Karl Geiger, der am Samstag Siebenter war, in den vorletzten Tournee-Bewerb.

Österreichs Tourneespringen ohne künstliche Fans

Bei der Skiflug-WM in Planica wurden Fanmassen über riesige LED-Wände eingespielt, in Oberstdorf waren 350 "Papp-Zuschauer" im Stadion verschraubt - die Organisatoren der beiden österreichischen Springen der Vierschanzentournee verzichten hingegen auf künstliche Kulisse. Tenor: Stimmung und Atmosphäre kann man nicht simulieren.

"Wir verzichten auf Fans aus Pappe und Zuschauerlärm aus den Boxen - das ist nicht unser Stil", sagte der Innsbrucker OK-Chef Alfons Schranz vor dem Bergisel-Springen am Sonntag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) der Tiroler Tageszeitung. Dass die Wettkämpfe dort und am Mittwoch in Bischofshofen damit nicht mit coronafreien Jahren zu vergleichen sind, ist aber auch Schranz bewusst: "Der Sport bleibt der gleiche, aber die Atmosphäre fehlt. Der Hexenkessel Innsbruck wird uns abgehen."

Auch Tournee-Präsident Johann Pichler schaut den Springen mit Wehmut entgegen. "Wir sind es gewohnt, dass gut 20.000 Zuschauer dabei sind, tausende Fahnen werden geschwungen und jetzt springen die Sportler in ein Stadion mit Totenstille", sagte Pichler der Wiener Zeitung.

Pichler habe ein Angebot abgelehnt, nach dem Vorbild der Flug-WM virtuelle Fans einzuspielen: "Die Firma ist auch an uns herangetreten. Der in Planica bemerkbare Effekt steht für uns aber in keinem Verhältnis zu den Kosten."

