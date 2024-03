Bergführer Martin Marinac: "Lieber einmal umkehren, als nicht mehr vom Berg zurückkehren"

Direkt im Anschluss an die kleine Madrisa-Roundtour gewährte der ehemalige Slalomspezialist Einblick in die Faszination, aber auch das Risiko, das der Sport im Frühjahr mit sich bringt.

Immer im Bewusstsein um die Risiken

Skitourengehen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Einerseits entscheiden sich viele Wintersportler angesichts der gestiegenen Tageskarten-Preise in den heimischen Skigebieten für den Umstieg auf die "Felle" und die damit meist kostengünstigere Variante, in den Genuss unverspurter Tiefschneehänge zu kommen. Andererseits bedarf es beim Wechsel auch höherer Anforderungen an die eigene Technik und Kondition. Und einem Bewusstsein um die Gefahren, die das Befahren des sogenannten "Freien Geländes" mit sich bringt.

"Fischmäuler und Gleitschneeschichten"

Und wie so oft gelte es jetzt umso mehr, frühzeitig die Tour in Angriff zu nehmen: "Bei guter Abstrahlung sind die Schneebedingungen in der Früh optimal. Zeitig dran zu sein, ist im Frühjahr ohnehin immer gut." Im Idealfall sollte man den Aufstieg vor der Mittagszeit hinter sich gebracht haben. "Wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt, kann man die Abfahrt genießen, wenn es gerade ein wenig auffirnt. Das macht das Tourengehen in dieser Jahreszeit so attraktiv."