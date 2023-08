Bergfäscht: Damülser feiern 90 Jahre Musikverein

VOL.AT hat am Festplatz beim Parkplatz der Sonnegg-Bahn vorbeigeschaut. Man sei sozusagen in den "Endzügen" der Vorbereitung, meint Obmann Manfred Moosbrugger. "Wir sind jetzt schon seit fünf Tagen dran, am Aufstellen", erklärt er. "Es ist eigentlich die ganze Dorfbevölkerung involviert", verdeutlicht Vize-Obmann David Abel.

Ein Fest alle 10 Jahre

"Es wird einfach gewaltig"

Von Tanzmusik über DJs bis hin zum Frühschoppen

Für alle Musikgeschmäcker wird beim "Bergfäscht" etwas geboten. Am Freitag spielt runde Musik zum Tanzen und Mitsingen. Am Samstagnachmittag gibts "Viera Blech" und die in der Region beliebten "Quärgängar". Abends legt jeweils ein DJ auf. Am Sonntag gibt es hingegen Frühschoppenmusik. Auch eine kleine musikalische Überraschung gibt es laut Abel: "Am Sonntagabend haben wir noch einen Special-Act ganz am Schluss", verrät er. Ebenfalls mit dabei ist der Musikverein aus dem oberösterreichischen Meggenhofen. Mit diesem verbindet die Damülser eine langjährige Freundschaft.