Bergerball – Partyabend in der Krone

Perfekte Einstimmung in den Fasching 2024!!

Am 05.01.2024 luden die Berger zu ihrem Parzellenball, übrigens dem noch einzigen Parzellenball in der Gemeinde, ins Gasthaus Krone. Mit einem breiten Programm wurde für alle Geschmacksrichtungen etwas geboten. Die Berger Stadtmusikanten sorgten für Livemusik und DJay Rome verwandelte die Kronenräumlichkeiten in einen Tanztempel mit perfektem Sound und beeindruckenden Lichteffekten. Zur Faschingseröffnung 2024 hatte Michael Egger vom Gasthaus Krone wieder die Tische und Stühle beiseite geräumt und bot den Faschingsfans die ideale Location für den Faschingseinstieg. Bei den Narren im Leiblachtal hat sich Kronenwirt Michael Egger aber schon einen Namen gemacht. Bereits letztes Jahr wurde der Bergerball in seiner Gaststube gefeiert und den Kehraus des vergangenen Faschings hatte Egger bestens organisiert. Beim Bergerball 2024 hatte auch das amtierende Hörbranzer Prinzenpaar, Prinzessin Desiree und Prinz Florian, ihren ersten Auftritt nach der Inthronisation am 11.11.2023. Begleitet wurden die Faschingsregenten von den Hörbranzer Raubrittern, den Leiblachtaler Schalmeien und dem neuen Gefolge. Da erst beim Raubritterball das Motto, die Kostüme und die Prinzenpaarshow vorgestellt wird, besuchten Prinzessin Desiree und Prinz Florian sowie ihre Gefolgsleute den Abend in Faschingskostümen, die noch keinen Hinweis auf den Raubritterball zuließen. Dafür hatten das Prinzenpaar aber die neuen und begehrten Prinzenorden dabei, die an Sabrina Jochum, Elke Huber und Christof Lintschinger-Mangold für die Ballorganisation und an Kronenwirt Michael Egger für seinen engagierten Einsatz für den Leiblachtaler Fasching übergeben wurden. Auch Prinzengesetze, extra für die Parzelle Berg, wurden verlesen. Danach heizten die Leiblachtaler Schalmeien den Ballästen richtig ein und machten Lust auf die kommende Faschingssaison. Die Vollblutmusiker brachten den Saal zum toben und tanzen und wurden für ihre Künste an den besonderen Instrumenten gefeiert. Nach dem offiziellen Teil übernahm dann Djay Rome das Musikzepter und sorgte mit seinen Hits für einen lange und ausgiebige Partynacht.