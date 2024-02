Berger Harlekins stehlen der Faschingsgesellschaft den Braten

Spektakuläre Aktion im Gasthaus Krone sorgt für aufsehen!!

Eigentlich hatten die Leiblachtaler Schalmeien die große Hörbranzer Faschingsgesellschaft zum Mittagessen in das Gasthaus Krone, dem Faschingshotspot mitten in Hörbranz, zum gemütlichen Mittagessen eingeladen. Wirt Michael Egger hatte extra ein großes und leckeres Braten-Buffett aufgebaut. Es wurden gerade die Schalmeienpins an Michael Egger übergeben, als sich die Ereignisse in der Hörbranzer Gaststätte überschlugen. Vor dem Fenster der Gaststube war ein Poltern zu hören und plötzlich wurde eine vermummte Person vom Dach abgeseilt. Als alle Blicke zum Fenster gerichtet waren, wurde die Gaststube in dichten Nebel gehüllt, von allen Seiten stürmten Maskierte in den Saal. In der allgemeinen Verwirrung und dem Trubel war es den Räubern ein leichtes die Kasserolle mit dem Braten an sich zu reißen und den Ausgang zu stürmen. Als sich der Nebel gelichtet hat, wurde schnell klar, dass hier Bratenräuber am Werk waren. Vor dem Lokal konnten dann die Berger Harlekins als Täter identifiziert werden. Dieser spektakulären und minutiös geplanten Aktion und dem perfekten Ablauf kann nur höchsten Respekt gezollt werden. Der Faschingsgesellschaft mit Prinzessin Desiree, Prinz Florian, dem Seerosengefolge, den Leiblachtaler Schalmeien mit Obmann Michael „Minimi“ Weißenböck und den Hörbranzer Raubritter mit Komtur Thomas Lissy vor den Augen den Braten eigentlich schon fast vom Teller zu stehlen erfordert Mut und Nerven aus Drahtseilen. Da werden im nächsten Jahr hoffentlich die Sicherheitsvorkehrungen beim Mittagessen um einiges verbessert werden.