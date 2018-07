Berchtold kehrt als Leiter zur Akademie Vorarlberg zurück

Der Bludenzer Didi Berchtold übernimmt bei der heimischen Akademie das Amt als neuer Leiter. Oliver Mattle wird neuer Chef im Kinderfußball. Strukturänderung im Bereich „Sport“ im VFV.

Wie bereits länger bekannt, wird der Bereich „Sport“ im VFV neu organisiert und strukturiert. Es wird eine klare Aufgabentrennung der Bereiche Talenteförderung und Breitenfußballsport im VFV geben. Die bisherigen Agenden von Sportdirektor Andreas Kopf müssen aufgrund des ständig wachsenden Umfangs und der immer größer werdenden Anforderungen, auch seitens des ÖFB, neu aufgeteilt werden. Dies ist notwendig, um unseren jungen Talenten auch weiterhin eine qualitativ hochwertige Ausbildung bieten zu können. Ebenso sollen in den Bereichen „Breitennachwuchsfußball“ und „Vereinscoaching“ neue, verstärkte Impulse gesetzt werden.

Sportliche Leitung

Neu ist die Position des „Leiters der Fußballakademie Vorarlberg/Mehrerau“. Dessen Aufgaben umfassen in Eigenverantwortung die sportliche Leitung der AKA Vorarlberg in der Mehrerau, sowie der beiden LAZ-Standorte Bregenz und Feldkirch, die Koordination der Burschenauswahlen, die Durchführung des Projekt 12 AKA-Individualtrainings und natürlich die gesamte Personalbestellung und –führung im Bereich der Talenteförderung. Eine weitere, sehr wichtige Aufgabe in dieser Position ist die ständige Kommunikation mit unseren Schulpartnern Collegium Bernardi und BG Feldkirch-Rebberggasse, sowie dem SCR Altach als Kooperationspartner der AKA Vorarlberg.