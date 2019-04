Bentele-Hattrick in 23 Minuten brachte Auswärtssieg

Zehn Spieltage rangierte Langenegg auf dem letzten Tabellenplatz in der Westliga.

Mit dem zweiten Auswärtssieg in Bischofshofen in der Saison haben die Vorderwälder nun endlich die Rote Laterne abgegeben und sich punktemäßig an das dichtgedrängte Mittelfeld der Tabelle nach vorne orientiert. Für Langenegg war das letzte Meisterschaftsspiel der Westliga auf Salzburger Boden von Erfolg gekrönt. Matchwinner war der Deutsche Mittelfeldspieler Kevin Bentele. Mit seinem Saisontoren acht bis zehn hat der 26-Jährige die Partie praktisch im Alleingang entschieden. In 23 Minuten gelang dem Deutschen ein lupenreiner Hattrick. Das vierte Tor der Wälder schoss Marc Nussbaumer. Schon nach gut einer Stunde führte Langenegg klar mit 4:0 und musste in der Schlussphase noch zwei Gegentore einstecken. „Es war eine Klasseleistung meiner Mannschaft. Der Sieg war nie gefährdet und hochverdient. Endlich werden die guten Vorstellungen auch mit Punkten jetzt belohnt“, so Langenegg Trainer Klaus Nussbaumer.