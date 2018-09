Benko am Ziel: Kaufhof und Karstadt fusionieren

Der Tiroler Immobilieninvestor Rene Benko und seine Signa Holding haben nach mehreren Anläufen ihr Ziel erreicht. Die deutsche Signa-Tochter Karstadt und Kaufhof fusionieren.

Verträge unterschrieben

HBC und Signa sind zu gleichen Teilen am Immobilienportfolio von Galeria Kaufhof beteiligt, teilte der österreichische Immobilien- und Handelskonzern Signa am Dienstag in einer Aussendung mit. Der aktuelle Signa-Retail-Chef Stephan Fanderl wird Chef des Gemeinschaftsunternehmens. Die Verträge zwischen HBC und Signa wurden bereits unterschrieben. Die zuständigen Wettbewerbsbehörden müssen den Deal noch prüfen.