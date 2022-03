Benfica und Atletico steigen ins CL-Viertelfinale auf

Mit jeweils 1:0-Auswärtserfolgen eliminieren Benfica Lissabon und Atletico Madrid ihre jeweiligen Kontrahenten Ajax Amsterdam und Manchester United.

Da beide Achtelfinal-Hinspiele im UEFA Champions League Achtelfinale zwischen Manchester United gegen Atletico Madrid sowie Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon mit einem Remis endeten, war in den heutigen Duellen um ein Viertelfinalticket Hochspannung angesagt.

Ajax dominant

Das niederländische Traditionsteam von Ajax Amsterdam bestimmte das Spiel gegen Benfica Lissabon von Beginn an. Allerdings fehlten trotz klarer Überlegenheit wirklich zwingende Abschlüsse. Die Portugiesen, die im Hinspiel zwei Mal einen Rückstand egalisieren konnten, verteidigten das torlose Remis, ohne selbst für Entlastung sorgen zu können.

Nunez köpft ein

Dennoch waren es die Gäste, die eine knappe Viertelstunde vor dem Ende jubeln durften. Mit der ersten Chance im Spiel brachte Nunez seine Mannschaft nach einem überaus umstrittenen Freistoßpfiff per Kopf in Front. Torhüter Onana sah in dieser Szene alles andere als glücklich aus.

Dieser Treffer stellte das Geschehen auf dem Platz völlig auf den Kopf, das Gegentor war sowohl für die Fans auf den Tribünen als auch für die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag ein Schock. Ajax fand in der verbleibenden Spielzeit keine Antwort mehr und so blieb es beim unglücklichen 0:1 aus Sicht der Hausherren. Benfica Lissabon freut sich am Ende mit einem Gesamtscore von 3:2 über das Viertelfinalticket in der UEFA Champions League.

United nicht zwingend genug

Beim Spiel zwischen Manchester United und Atletico Madrid im legendären Old Trafford waren 41 Minuten absolviert, da brachte Lodi die Gäste aus Spanien nach Griezmann-Zuspiel in Front. Wie schon beim Aufeinandertreffen in Madrid dominierten die Defensivreihen das Geschehen, vor allem nach dem Rückstand wurde es für die Red Devils zunehmend schwerer Akzente zu setzen.