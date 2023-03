"Benevit": Auszeichnung für betriebliche Gesundheitsförderung

Der Pflegegesellschaft wurde als einzigem Vorarlberger Unternehmen aus dem Sozial- und Pflegebereich das bundesweit gültige BGF-Gütesiegel für 2023-2025 verliehen

Die BENEVIT Vorarlberger Pflegemanagement gGmbH hat am Donnerstag, 9. März 2023, bei einem Festakt in Hohenems das Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) verliehen bekommen.

Einziges Vorarlberger Unternehmen aus dem Sozial- und Pflegebereich

Bewusstsein für gesundheitsfördernde Maßnahmen

„Mit der Unterstützung von externen Partnern konnten wir in den letzten Jahren weiter in die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, unter anderem zur Entlastung unserer Pflege- und Betreuungsteam, investieren. Dabei geht es jeweils nicht nur um die Anschaffung und Erneuerung von Hilfsmitteln und Infrastruktur, sondern vor allem um deren fachgerechte Handhabung sowie insgesamt um ein Bewusstsein für gesundheitsfördernde Maßnahmen. In dem Zusammenhang hat die Ausbildung und Installierung von sogenannten ErgoCoaches wesentlich dazu beigetragen, dass wir uns in diesem Bereich stetig weiterentwickeln und eine ergonomische und sichere Transfer- und Hygieneversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner sicherstellen“, sagt Carmen Helbok-Föger, MSc MBA, Geschäftsführung von BENEVIT. Ein weiteres Kernstück des BGF-Prozesses ist die laufende Weiterqualifizierung von Mitarbeiter:innen sowie ein seit mehreren Jahren laufender Organisationsentwicklungsprozess zur Stärkung der Führungsebene unter Einbeziehung aller Teams.