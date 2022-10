Benefizausstellung mit Ölgemälden endet

Bartholomäberg. (sco) Die Ölgemälde-Ausstellung von Eduard Gleich in Bartholomäberg schließt am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022, um 20 Uhr.

“Schönheit fördert das Wachstum der Humanität.” Unter diesem Motto des Arztes, Dichters, Philosophen und Historikers Friedrich Schiller steht die Ausstellung von Eduard Gleich, Jahrgang 1936, im Gemeindesaal Bartholomäberg. “Die Schönheit der Alpen” lautet der Titel der Exposition des in Ravensburger lebenden Künstlers. “Als ganz junger Schüler, mit 15 Jahren, hat Eduard Gleich als Auftragsmaler Gemälde angefertigt. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass 19 seiner Jahrzehnte später entstandenen Werke jetzt bei uns ausgestellt sind. Das ist eine ganz große Ehre für Bartholomäberg und das Land”, sagte Bürgermeister Martin Vallaster bei der Vernissage. Vor elf Jahren, 2011, waren am “Bärg” erstmals Ölgemälde des pensionierten Diplomingenieurs für Bauwesen zu bewundern. “Eduard Gleich hat noch 20 weitere Bilder. Wer weiß, vielleicht gelingt es uns die nächsten Jahre, eine Folgeausstellung zu machen”, meinte das Gemeindeoberhaupt zuversichtlich. Zu wünschen wäre es dem Künstler und dem Dorf allemal.

Besonders groß war bei der Ausstellungseröffnung die Freude bei Eduard Gleich und seiner Frau Johanna über die Laudatio ihres Sohnes Dieter (wegen dessen angeschlagener gesundheitlicher Verfassung mittels Videoeinspielung) und die Anwesenheit vieler Bekannter und Freunde: Aus Augsburg angereist war der fast 93-jährige ehemalige Musikschuldirektor Benno Helf. Den Weg von Ravensburg ins Montafon nahm der stellvertretende Direktor der Deutsche Bank AG in Ravensburg, Helmut Abrecht, gerne auf sich. Universitätsprofessor Rüdiger Krause, der seit mehr als 20 Jahren am Bartholomäberg archäologische Ausgrabungen durchführt, befand sich unter den Ausstellungsbesuchern genauso, wie die Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald (vorwiegend Personen aus Bartholomäbergs Partnergemeinde Ober-Ramstadt). Die “Frosla Musig” erfüllte den Gemeindesaal mit volksmusikalischen Klängen. Die Benefizausstellung endet am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022, um 20 Uhr. ​​​​​​​Der Künstler bittet anlässlich der Exposition um die Unterstützung von in Not geratenen Personen und Familien und dankt dafür schon im Voraus.