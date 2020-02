Benefiz-Suppenessen im Landhaus für den guten Zweck

Der am Aschermittwoch beim traditionellen Benefiz-Suppenessen im Landhaus erzielte Spendenerlös fließt heuer in die Unterstützung von Frauen, die im nordinidischen Kohleabbaugebiet Hazaribag um ihre Lebensgrundlage kämpfen.

Seit 1958 lädt die Katholische Frauenbewegung (kfb) mit der Aktion Familienfasttag alljährlich österreichweit dazu ein, einen konkreten Beitrag für mehr Solidarität in der Welt zu leisten.

"Es geht um Sensibilisierung und Hilfe für Frauen, deren Lebensrealität von wirtschaftlichem Elend und gesellschaftlicher Unterdrückung, Rechtlosigkeit und Gewalt geprägt ist“, so Landesstatthalterin Schöbi-Fink beim traditionellen Benefiz-Suppenessen im Landhaus in Bregenz.

Kampf um die Rückeroberung der kleinbäuerlichen Lebensgrundlagen

Die Aktion Familienfasttag fördert rund 100 geprüfte Frauen-Projekte in Asien, Lateinamerika und Afrika. Im Jahr 2020 stehen Frauen in Indien unter dem Motto „Gemeinsam für eine Zukunft in eigener Hand“ im Mittelpunkt.