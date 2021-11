Bella Hadid seit Jahren täglich am Weinen

Bella Hadid teilte mehrere Bilder auf Instagram, auf denen man das Model weinen sieht. Sie betont die Wichtigkeit von psychischer Gesundheit.

Das Topmodel spricht auf Instagram öffentlich über ihre Angstzustände und psychischen Probleme. "Manchmal muss man nur hören, dass man nicht alleine ist" - mit diesen Worten wendet sich die 25-Jährige an alle, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Sie betont auch, dass man nicht aufgeben sollte: "Es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels". Mit dem Post ließ sie ihre Follower tief in ihr Privatleben eindringen und diese haben ihre Offenheit sehr positiv aufgenommen. Rund 2,1 Millionen Menschen gefällt der Beitrag und 22.000 Personen haben ihn kommentiert.