"Bella Ciao": Kleine Revolution am Vorarlberger Landestheater

Mit "Bella Ciao" ist das Vorarlberger Landestheater am Freitag in einen außergewöhnlichen Theaterherbst gestartet.

Es war ein Abend mit revolutionären Liedern und Texten - präsentiert durch das Ensemble und den BürgerInnenchor. Die Mischung war sehr bunt, der Protest breit - und kam vermutlich deswegen nicht an. Das Publikum hatte trotzdem große Freude an der Performance.

Von Biermann über Wecker bis Cohan

Die Auswahl der Lieder reichte von Wolf Biermann bis zu Konstantin Wecker, von The Cranberries bis zu Tracy Chapman und von Hannes Wader bis Leonhard Cohen. Die Themen waren dadurch auch sehr vielfältig - aber darin lag auch die Schwäche des Abends. Die vielen Themen, auf die die Kritik zielte, machte am Ende die Wirkung stumpf. Was blieb, war aber trotzdem: ein gut gemachter, unterhaltsamer Liederabend.