Bella Bells: Martina Morger in der Johanniterkirche Feldkirch

Ungenutzt, müde, abgelegt, schlummernd, wartend – liegt eine Ansammlung von goldenen Glocken schimmernd auf dem Grund der ursprünglichen Johanniterkirche. Als Echo der Erinnerung sind sporadisch Glockentöne zu hören, die die Künstlerin Martina Morger mit einer Duftkomposition collagiert. Die Installation „Bella Bells“ ist bis 25. Mai zu sehen.

Martina Morger, geb. 1989 in Liechtenstein, lebt und arbeitet in Balzers, in Zürich und in Hannover.

Studium der Medien- und Kulturwissenschaften an der Universität Zürich und Mediale

Kunst an der Zürcher Hochschule der Künste und an der Universität für Angewandte Kunst in

Wien, bevor sie an der Glasgow School of Arts den Master in Fine Arts Practice absolvierte.

Sie ist Co-Kuratorin von „Perrrformat“, mit dem sie Performancekunst in den öffentlichen Raum

bringt. Martina Morger ist Manor-Kunstpreisträgerin 2021, 2020 war sie Atelierstipendiatin an der

Cité Internationale des Arts in Paris, 2019 Vertreterin von Liechtenstein an der 58. Biennale in

Venedig.