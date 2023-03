Beliebter Sänger-Treff in Langenegg

Rund 50 begeisterte Sängerinnen und Sänger treffen sich monatlich zum gemeinsamen Singen.

Langenegg. Die Singrunde in Langenegg hat eine lange Tradition. Musiklegende Ludwig Bertel hat sie nach seiner Aktivzeit bei den Bregenzerwälder Dorfmusikanten ins Leben gerufen. Sein Fanclub war ihm über seine Aktivzeit hinaus treu und füllte bei den Singnachmittagen in den besten Zeiten den Hirschensaal in Langenegg. Als Ludwig Bertel krankheitsbedingt seine musikalischen Auftritte aufgeben musste, folgte eine einjährige Pause, ehe Peter Nußbaumer die Sache in die Hand nahm und den Singnachmittag im Pfarrhofkeller wieder aufleben ließ. Die Corona-Zeit bescherte dem beliebten Sänger-Treff abermals ein Aus.

Neustart in neuer Lokalität

Vergangenen Herbst gab es dann den Versuch eines wiederholten Neustartes, allerdings in kleiner Runde und in einer neuen Lokalität. Im Gemeinschaftsraum von WOHNEN+, dem betreubaren Wohnen in Langenegg, war die Singrunde ein gern gesehener Gast, um Leben ins Haus zu bringen. Das kommt der Absicht entgegen, eine engere Verbindung zwischen Dorfbevölkerung und WOHNEN+ zu schaffen. Klein hat im Herbst die Singrunde begonnen. In der Zwischenzeit zählt die singfreudige Schar jeden zweiten Dienstag im Monat an die 50 Teilnehmer. Die Organisation liegt beim örtlichen Seniorenbund 50 plus unter der Leitung von Obmann Gebhard Bechter.

Gute Stimmung