Belgien holt sich den Gruppensieg - Achtelfinalduell mit Japan steht an

Belgien sichert sich dank Januzaj-Treffer den Gruppensieg und trifft im Achtelfinale auf Japan. England bekommt es in der nächsten Runde mit Kolumbien zu tun.

Im Vorfeld wurde vielfach spekultiert, welche der beiden Mannschaften mehr Wert auf den Gruppensieg legen würde. Auf beiden Seiten gab es viele Veränderungen in der Startelf zu den letzten Spielen. Bei den Stars von der Insel gab es acht Änderungen, bei den Belgiern sogar deren neun, die Topstars wurden von den jeweiligen Teamchefs also geschont. Wie von vielen Experten im Vorfeld befürchtet, entwickelte sich aufgrund der gegebenen Konstellation eine Partie auf eher mäßigem Niveau. In den ersten 45 Minuten gab es wenige gute Gelegenheiten, Belgien strahlte dabei noch eher so etwas wie Gefährlichkeit aus. Von den “Three Lions” war in der ersten Halbzeit in Halbzeit eins so gut wie gar nichts zu sehen und es ging folgerichtig mit einem torlosen Remis in die Kabinen.