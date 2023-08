Bekleidete Badegäste-Invasion bedrängt Kataloniens FKK-Idylle

Die Freikörperkultur (FKK) hat in Katalonien eine lange Tradition, die von einer Gemeinschaft naturverbundener Enthusiasten gepflegt wird. Doch diese einst abgeschiedenen Paradiese stehen nun unter Druck, da bekleidete Besucher zunehmend die einstigen FKK-Strände überfluten.

Anmut des Nacktbadens schwindet im Schatten der Bekleideten

Kataloniens malerische Küstenabschnitte und versteckte Buchten waren einst der Inbegriff der Freikörperkultur. Doch nun beklagen Naturisten, dass ihre abgelegenen Paradiese von Menschen besetzt werden, die die FKK-Tradition nicht respektieren. Strände wie die berühmte Bucht von Begur oder der Marbella-Abschnitt in Barcelona sind für die FKK-Gemeinschaft nicht mehr zugänglich, da sie von bekleideten Badegästen überlaufen werden.

Segimon Rovira, Präsident des katalanischen Klubs für Naturismus und des FKK-Verbandes von Katalonien, bringt die Sorge der Naturisten auf den Punkt: "Die Anmut des Nacktbadens geht inmitten von Bekleideten verloren." Er betont, dass es nicht darum gehe, andere zum Ausziehen zu zwingen, sondern vielmehr um die Möglichkeit einer engen Verbindung zur Natur in respektvoller Koexistenz.

all

all

self

self

Soziale Medien als Fluch und Segen

Die Naturisten sehen sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die mit der digitalen Ära einhergehen. Ironische Kommentare und negative Bemerkungen in sozialen Medien haben viele Menschen verunsichert und schrecken sie davor ab, sich ihrer Kleidung zu entledigen. Die Furcht vor ungewollten Nacktfotos in Online-Plattformen ist zu einem echten Hindernis für diejenigen geworden, die die Freikörperkultur erleben möchten.

all

all

self

self

In Anbetracht dieser Entwicklungen setzt sich die FKK-Gemeinschaft in Katalonien dafür ein, dass die Strände angemessen beschildert werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Obwohl FKK grundsätzlich an den katalanischen Stränden erlaubt ist, fordern die Naturisten klare Regelungen und den Schutz ihrer Rückzugsorte vor unerwünschten Gästen.