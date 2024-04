Bekannte Geigerin vermisst - zuletzt im Bregenzerwald gesehen

Seit dem 20. bzw. 25. März dieses Jahres wird die 41-jährige Monika Hager-Zalejski aus Fürth vermisst.

Seit 20. März fehlt jeglicher Kontakt zu ihr. Die bekannte Geigerin wurde am 25. März in der Gegend von Bezau/Bizau kurz gesehen, seitdem fehlt auch jede Spur von ihr. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer Notlage befindet.