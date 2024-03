Bekannt als Kick-Ass und Quicksilver: Er soll der nächste James Bond werden

Die Gerüchteküche brodelt seit Monaten. Aaron Taylor-Johnson, der lange als Favorit für die Rolle des 007 galt, soll als neuer James Bond feststehen.

Nachdem feststeht, dass Daniel Craig nicht mehr als James Bond zurückkehren wird, stellt sich die Frage, wer den berüchtigten Agenten künftig verkörpert. Wie die britische Zeitung "Sun" erfahren haben will, soll Aaron Taylor Johnson das Angebot für die Rolle des 007 erhalten haben. Der 33-Jährige soll noch diese Woche unterschreiben.

Aaron Taylor-Johnson schlüpfte mehrmals in die Rolle der Comic-Figur Kick-Ass (r.).

Vom Comic-Helden zum 007

Er ist bereits bekannt für seine Rollen als Comic-Held Kick-Ass und Marvels Quicksilver. Auch in Streifen wie Godzilla, Outlaw King, Tenet und "The King's Man" war er zuletzt zu sehen. Für viele ist er vor allem durch seine Rolle in "Bullet Train" ein perfekter James Bond.