Beim Tag der offenen Tür „hinters Licht geführt“

Neuer Firmensitz in Hittisau vereint Licht, Architektur und Design unter einem Dach.

„Wir sind nach 10 Jahren Aufbauarbeit mit unserer Firma in diesen wunderbaren Räumlichkeiten angekommen“, freute sich Architekt und Designer Georg Bechter bei der Eröffnungsfeier zum Tag der offenen Tür. Belinda Rukschcio, GF Werkraum Bregenzerwald, die als Moderatorin durch den Abend führte, lud ausgewählte Gesprächspartner zum Interview. So zeigte sich Bürgermeister Gerhard Beer sehr erfreut darüber, dass sich der Vorzeigebetrieb in seiner Gemeinde angesiedelt hatte. Das in den neuen Firmensitz umgebaute Wirtschaftsgebäude hob er als Paradebeispiel für die Nutzung leerstehender Gebäude hervor.