Beim EC Bregenzerwald überwogen die Schattenseiten

Die Wälder belegten nur Platz 16 in der Alps Hockey League.

Andelsbuch. Gut vorbereitet gingen die Cracks vom EC Bregenzerwald in die AHL-Meisterschaft 2019/20. Das sportliche Ziel lautete, sich im Mittelfeld der Tabelle zu etablieren und vielleicht sogar einen der acht Play-off-Plätze zu ergattern. Außerdem wollte man in der Österreichischen Meisterschaft ein Wörtchen mitreden. Hier reichte es lediglich für einen Sieg – immerhin im Prestigeduelle gegen die VEU Feldkirch – womit das vorzeitige Ausscheiden schnell besiegelt war.

Der Start in die Meisterschaft verlief ebenfalls enttäuschend. Es setzte gleich vier Niederlagen in Folge. Das erste Erfolgserlebnis erfolgte ausgerechnet im Heimspiel gegen den Titelanwärter und Langzeittabellenführer Olimpija Laibach. Danach ging es im Grunddurchgang allerdings wieder mit mehr sportlichen Tiefen als Höhen weiter. Die 1:15-Klatsche gegen die Red Bull Juniors spricht Bände. Lichtblicke waren die beiden hauchdünnen Niederlagen gegen den späteren Sieger der Master Round, den HC Pustertal, der zweite Derbysieg gegen Feldkirch sowie der Auswärtserfolg in Cortina.

Das junge Team, in dem die Nachwuchscracks viel Eiszeit bekamen, lieferte zwar so manche Talentprobe ab, an der Konstanz haperte jedoch meistens. Auch schlug der Verletzungsteufel erbarmungslos zu. So mussten die Wälder mit lediglich 14 Spielern zu zwei Auswärtsspielen nach Italien anreisen.