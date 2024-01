Bei Zwischenlandung: Pilot entführt und gefoltert

In Südafrika wurde ein Pilot der British Airways Opfer einer schweren Entführung und Folter.

Ein britischer Pilot der Fluggesellschaft British Airways erlebte während einer Zwischenlandung in Johannesburg, Südafrika, einen Albtraum. Ursprünglich geplant waren zwei Tage Ruhe, doch diese endeten in einem brutalen Überfall, berichtet die "Sun".

Von Frau um Hilfe gebeten

Der Vorfall begann unscheinbar: Der Pilot, dessen Identität nicht preisgegeben wurde, wollte in einem Supermarkt einkaufen. Auf dem Parkplatz wurde er von einer Frau um Hilfe gebeten. Als er assistierte, geriet er in einen Hinterhalt: Mehrere Männer griffen ihn an, entführten ihn und verschleppten ihn in einem Auto.