Bei Tandemflug in Baumwipfel gelandet

In Andelsbuch sind am Mittwochvormittag nach einem Gleitschirm-Tandemflug zwei Personen aus einem Baum gerettet worden.

Die beiden waren gegen 10.15 Uhr zu einem Tandemflug im Bereich der Sattelalpe gestartet. Nach eigenen Angaben gerieten sie kurz nach dem Start in eine Nebelbank und verloren die Orientierung. Der Schirm verfing sich daraufhin an einem Bergkamm in einem Baumwipfel. Zwei Helfer des Roten Kreuz befreiten die beiden Personen mittels Baumlift aus ihrer Notlage.