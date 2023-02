Bei Pipi Langstrumpf und den gestiefelten Katern zu Besuch

Kindergartenbesuche, Lebenshilfe und Morgengruß via Antenne Vorarlberg

Ein besonderes Highligt in jedem Fasching sind die Kindergartenbesuche des amtierenden Prinzenpaares. So viele leuchtende Augen, so viel Begeisterung, so viel Engagement und so viel ehrlicher Freude kann man fast nur bei den Kindergartenkindern antreffen. So konnten auch Prinzessin Simone, Prinz Hubert, ihr flockiges Gefolge, die Kindergarde Hörbranz und die Hörbranzer Raubritter, die allesamt von den Leiblachtaler Schalmeien musikalisch begleitet wurden, einen Faschingsvormittag mit Prinzessinnen, Polizisten, Cowboys, gestiefelten Katern, Pipis, Seeräubern, Indianern, Käferchen, Feuerwehrmännern und vielen anderen tollen Mäschgerlen feiern. In allen Kindergärten warteten die jungen Faschingsbegeisterten bereits aufgeregt und boten der Faschingsgilde lustige und farbenreiche Aufführungen. Es wurde zusammen getanzt, gefeiert und gespielt, an einigen Stellen wurde sogar die Prinzenshow aufgeführt. Für die Hörbranzer Faschingsgilde und auch für Prinzessin Simone und Prinz Hubert war und ist es wichtig, die Kinder und jungen Faschingsfans zu begeistern und die Freude am Fasching mit ihnen zu teilen. Gerade bei den Kindergartenbesuchen, sicher den emotionalsten Momenten im Regenten-sein, zeigt sich wie viel Freude und Spaß verbreitet und gleichzeitig empfangen werden kann.