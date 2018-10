Bei olina dreht sich alles um Sie und „Ihre Küche“

Küchen mit dem begehrten „Extra Häppchen“ – dafür ist olina berühmt. Viele total zufriedene Kunden bestätigen uns: Bei olina werden Sie so richtig verwöhnt.

„Schauen Sie sich ruhig um, ich komme gleich“, ruft Ihnen der gestresste Verkäufer zu. Und auf einmal stehen Sie mutterseelenallein in der zigtausend Quadratmeter großen Halle und sehen den Verkäufer nie wieder. Mal ehrlich … stellen Sie sich so den Kauf Ihrer Küche vor? So kann’s einem gehen, wenn man partout zum anonymen Möbeldiscounter will.