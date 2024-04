Bei Kontrolle Diebesgut sichergestellt – Festnahme

Bedienstete des Zolls kontrollierten am Montag, 15. April 2024, gegen 9.30 Uhr, auf der Autobahnraststätte in Hohenems ein rumänisches Fahrzeug.

Schlagschrauber, Baugerüst und Bohrgeräte im Auto

Im Auto konnten ein Schlagschrauber, ein Baugerüst, diverse neuwertige Bohrgeräte sowie Kabelrollen und Werkzeug festgestellt werden. Es stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus, dass einige der Sachen von einer Baustelle in Deutschland gestohlen worden sind. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die beiden Rumänen im Alter von 37 und 38 Jahren wurden an Ort und Stelle festgenommen. Bei der polizeilichen Einvernahme gaben sie an, nur Transportdienste verrichtet zu haben.