"Bei Investorenmodellen bekomme ich Bauchweh"

Schrunser Gemeindechef Jürgen Kuster zu Tourismus und Bautätigkeiten.

Was die vor der Tür stehende Wintersaison anbelangt, so gibt sich Kuster auch vor dem Hintergrund der Pandemie guter Dinge: "Ich bin optimistisch und gehe davon aus, dass wir eine gute und schöne Wintersaison haben werden." Als Bürgermeister gehe er davon aus, dass auch die Hotelbetreiber mit den derzeitigen Anfragen und Buchungen bis dato zufrieden sind.

Baustopp für Investorenmodelle

Was die mögliche Umsetzung umstrittener Investorenmodelle anbelangt, so hat der Gemeindechef eine klare Meinung: "Wir wollen bei derartigen Modellen steuern und nicht Beifahrer sein."

Bereits bei der nächsten Gemeindesitzung plant er dem Beispiel der Gemeinden Lech am Arlberg und Mittelberg im Kleinwalsertal zu folgen und ein Bauverbot für Investorenmodelle in Schruns erlassen.

Chancen für Skaterplatz gegeben?

Was die seit längeren gewälzten Pläne für einen Skaterplatz im Montafon betrifft, für den Jugendlliche am heutigen Freitag in Schruns auf die Straße gehen wollen, so gibt sich Kuster optimistisch, noch bis zum Jahresende eine Kaufvertrag für ein Grundstück unterzeichnen zu können.