Begleitung der Kinder in Zeiten der Pandemie

Der Vorarlberger Landtag diskutiert am Mittwoch zum Thema "Mutig vorwärts – Vorarlberg als Modellregion für Kinder! – Wie begleiten wir unsere Kinder nicht nur gut 'durch' die, sondern auch 'aus' der Krise?".

Zu Beginn der kommenden Landtagssitzung am morgigen Mittwoch, ab 9 Uhr, erfolgt die Wahl des Landesvolksanwalts. Danach befasst sich der Landtag in der Aktuellen Stunde mit dem turnusmäßig von NEOS vorgegebenen Thema "Mutig vorwärts – Vorarlberg als Modellregion für Kinder! – Wie begleiten wir unsere Kinder nicht nur gut 'durch' die, sondern auch 'aus' der Krise?". Eine Dolmetscherin und ein Dolmetscher übersetzen die Aktuelle Stunde in Gebärdensprache.