Begeisterung im 2. Fairness und Fun Bezirksturnier in Hohenems

Knapp 270 motivierte SchülerInnen der 1. und 2. Klassen aus sechs Mittelschulen des Bezirks Dornbirn zeigten in Hohenems ihr Können im Bereich Huckepack-Völkerball und Fairplay.

Im Vorfeld des Turnieres, welches das Abschlussevent des ASVÖ Projekts „fairness & fun“ darstellt, haben sich die Klassen in eigenen Workshops intensiv mit dem Thema Fair-Play auseinandergesetzt. Bei diesem Projekt steht schließlich nicht nur der sportliche Erfolg der teilnehmenden Teams im Vordergrund, sondern vor allem auch das faire Verhalten gerade in einer Wettkampfsituation. Um das Fair-Play-Verhalten der Mannschaften bewerten zu können, werden eigene Fair-Play-Beobachter eingesetzt. Am Ende des Tages steht somit nicht nur der Turniersieger, sondern auch der Fair-Play-Sieger fest.

Höchst motiviert und ehrgeizig und trotzdem sehr fair wurden in 77 Vorrundenspielen die besten Teams jeder Gruppe ermittelt, für die es dann gleich weiter in die Finalspiele ging. Schlussendlich konnten sich bei den Mädels die „Black Stars“ der NMS Dornbirn Markt gegen das „Dreamteam 2c“ der MS Hohenems-Herrenried durchsetzen. Bei den Burschen ging´s beim Finale besonders heiß her. Schlussendlich konnte sich die Mannschaft „ Black Squad “ der NMS Dornbirn Markt gegen die „ Buben 2b “ der SMS Hohenems Markt durchsetzen.

Bei der Fair-Play-Wertung gab es bei den Mädchen gleich 2 Ex-equo Platzierungen: den 1. Platz teilen sich die „Gucci Gang“ der MS Dornbirn Markt und „The strong thundergirls“ der MS Lustenauerstraße. Der 3. Platz ging einmal an die „Cool kids 1b“ der MS Hohenems-Herrenried und einmal an die „Cookie-Girls“ der NMS Bergmannstraße. Bei den Burschen waren die gemischten Mannschaften die Fairsten, alle 3 Plätze gingen an Mixed Mannschaften. Gold ging an „Bigmac“ und Silber an „VBC-Koblach“, beide aus der NMS Koblach, und Bronze ging an die „Hot-Dog-Gang“ der NMS Bergmannstraße.