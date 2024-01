Begeisterung der Hochfinanz für nachhaltige Investitionen schwindet: War es das mit der Nachhaltigkeit?

all

all

self

self

Die ESG-Kriterien, die für Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung stehen, wurden bis vor Kurzem als zukunftsweisend betrachtet. Seit den 1970er Jahren hatten einige Investoren diese Aspekte berücksichtigt, doch erst in den letzten Jahren nahmen sie einen zentralen Stellenwert ein. Dieser Wandel wurde maßgeblich von Larry Fink, dem CEO von BlackRock, vorangetrieben, der Nachhaltigkeit zum Kern seines Investmentansatzes machte.

Das Wachstum im Bereich der ESG-Investments war beachtlich: Die globalen ESG-Vermögenswerte stiegen von 23 Billionen Dollar im Jahr 2016 auf 35 Billionen Dollar Ende 2020. Doch der Wind scheint sich gedreht zu haben. Larry Fink selbst hat sich mittlerweile von ESG distanziert, und in den USA wurden im vergangenen Jahr mehr nachhaltige Fonds geschlossen als neue eröffnet. Ein Rückgang der ESG-Vermögenswerte auf 30 Billionen Dollar im letzten Jahr unterstreicht diesen Trend.

Die Pandemie und ihre Auswirkungen

Die Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte, steigende Zinsen, die die Attraktivität von Technologieaktien schwächten, und politische Kontroversen in den USA haben zu dieser Entwicklung beigetragen. In den USA wurde ESG sogar zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen, mit einigen republikanischen Politikern, die das Engagement für ESG als ideologische Einflussnahme kritisierten.

all

all

self

self

Relevanz von ESG bleibt unbestritten

Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Relevanz von ESG unbestritten. Experten betonen, dass die Faktoren, für die ESG steht, weiterhin entscheidend sind, selbst wenn die Buchstaben ESG in Börsenprospekten und Werbekampagnen an Sichtbarkeit verlieren könnten. Eine Umfrage zeigt, dass kein Vermögensverwalter plant, ESG-Kriterien bei Anlageentscheidungen zu ignorieren, obwohl einige vorsichtiger in ihrer Kommunikation sein wollen.