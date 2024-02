Begehrtes Gütesiegel für Familienfreundlichkeit

Hörbranz. Erstmalig stellte sich die Marktgemeinde als Arbeitgeber dem Bewerbungsverfahren.

Im Rahmen einer Feierstunde im Montforthaus Feldkirch erhielt die Marktgemeinde kürzlich eine begehrte Auszeichnung vom Land Vorarlberg. Das Gütesiegel „Ausgezeichneter familienfreundlicher Betrieb“ wird auf die Dauer von zwei Jahren in verschiedenen Kategorien – darunter öffentliche Unternehmen – vergeben. Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu forcieren. Im Kern geht es darum, die familienfreundlichen Strukturen im Unternehmen anzupassen und auch weiterzuentwickeln. Dazu gehören u.a. die Rahmenbedingungen in puncto flexible Arbeitszeitmodelle, der Widereinstieg nach der Karenz sowie die familienfreundlichen Serviceleistungen.

Gleich 168 Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen wurden seitens des Landes in den Fokus gerückt. Ein Rekord, erhielten diesmal so viele Betriebe wie noch nie seit dem Start des Gütesiegels im Jahr 1998 die namhafte Auszeichnung. Über 50 Unternehmen, darunter die Marktgemeinde Hörbranz, bekamen die Zertifizierung zum ersten Mal. Für die Hörbranzer Gemeindeleitung war die erstmalige Teilnahme an der Bewerbung mehr als nur ein Gebot der Stunde.