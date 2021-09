Befürchtete Entführung einer Katze nahm gutes Ende

Ein 62-jähriger Mann aus Egg erstattete Ende Juli Anzeige gegen Unbekannt wegen Diebstahl seiner geliebten kleinen Katze Felix. Die Geschichte nahm allerdings ein Happy End.

Kleine Katze reiste bis nach Lustenau

Er suchte intensiv nach der Katze, verbreitete Fotos in sozialen Netzwerken und informierte Behörden und Ämter im gesamten Bregenzerwald. Viele Hinweise gingen bei mehreren Polizeidienststellen im Bregenzerwald ein, die aber nicht zum gesuchten Kätzchen führten. Auch eine Kassenangestellte eines Supermarktes in Andelsbuch konnte sich an das Kätzchen und einen Mann aus Lustenau erinnern, der im Geschäft einen Einkaufskorb ausgeliehen hatte, um eine Katze zu transportieren. Der Mann hinterlegte seine Daten an der Kassa des Geschäfts. Nach einem Telefongespräch war klar, dass Felix nach Lustenau mitgenommen worden war.