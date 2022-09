Befugnisse des britischen Monarchen

Die Rolle des britischen Monarchen ist vor allem zeremonieller Natur.

Rolle im Parlament

Das Parlament ist das höchste Gesetzgebungsorgan des Vereinigten Königreiches und besteht aus dem Abgeordnetenhaus (House of Commons), dem Oberhaus (House of Lords) und der Krone, also dem Königshaus. Das Königshaus ist der älteste Teil des britischen Regierungssystems, über die Jahrhunderte wurde seine Macht allerdings deutlich ausgehöhlt und beschränkt sich heute weitgehend auf Rituale.

Einsetzung der Regierung

Eröffnung und Auflösung des Parlaments

Königliche Zustimmung

Nachdem beide Parlamentskammern einem Gesetzesentwurf zugestimmt haben, wird er an den Monarchen weitergeleitet, der ihm zustimmt und ihn damit in Kraft setzt. Theoretisch könnte der jeweilige König oder die Königin die Zustimmung verweigern. Zuletzt hatte Queen Anne im Jahr 1708 von diesem Vorrecht Gebrauch gemacht.

Vertrauter des Premierministers

Queen Elizabeth II. hielt während ihrer sieben Jahrzehnte auf dem Thron mit allen Premierministern wöchentliche Treffen ab, in denen die Regierungschefs ihr von ihren Vorhaben und Sorgen berichten konnten. "Sie sagen mir, was los ist und ob sie Probleme haben, und manchmal kann ich auf irgendeine Weise helfen", sagte die Queen 1992 in einem Dokumentarfilm über ihre Rolle bei den Treffen. "Sie wissen, dass ich unparteiisch bin, und es ist ein gutes Gefühl, so etwas wie ein Schwamm zu sein."