Befreiungsschlag für den FC Egg

Die Mittelwälder setzten sich im Lokalderby gegen Andelsbuch mit 3:1 durch.

Andelsbuch. Nach sieben sieglosen Partien in Serie feierten die Kicker vom FC Brauerei Egg ausgerechnet im Nachbarschaftsduell mit dem Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch den dritten Saisonerfolg. Knapp 700 Zuschauer verfolgten das Aufeinandertreffen der beiden stark ersatzgeschwächten Tabellennachzügler im Bezeggstadion. In der ersten halben Stunde war den Kontrahenten die Verunsicherung deutlich anzumerken, Torchancen waren nämlich in dieser Phase Mangelware. Erst als die Heimischen in Minute 33 einen Handelfmeter zugesprochen bekamen, nahm das Match Fahrt auf. Beim 17-jährigen Strafstoßschützen Balthasar Köß versagten aber die Nerven, er setzte das Spielgerät deutlich über das gegnerische Tor. Auch Marcelo Theisen (37.) war der Führungstreffer für die Andelsbucher vorerst nicht vergönnt. Vorerst – denn kurz vor der Pausenerfrischung ließ er das Netz dann doch zum 1:0 zappeln.