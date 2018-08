Befreiungsschlag des FC Langenegg

Der SK Bischofshofen wurde mit 2:1 besiegt, am Mittwoch, 5. September kommt Altach.

Abwehrchef Dominik Heidegger & Co. gaben von Beginn weg den Ton an und erarbeiteten gute Einschussmöglichkeiten. Die erste Duftmarke setzte Andreas Röser bereits nach vier Minuten aus spitzem Winkel, der Gästegoalie war jedoch auf dem Posten. Wenig später fasste sich Kevin Bentele ein Herz und erzielte per Direktabnahme via Pfosten den Führungstreffer (18.). In der Folge hätten die Langenegger vor der Pause drei weitere Treffer erzielen können. Die beste Möglichkeit fand Kevin Bentele vor, der Torhüter der Salzburger zeigte allerdings erneut einen tollen Reflex (40.).