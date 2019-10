Beeinträchtigte Menschen erlebten einen großen Tag

24 Menschen mit und ohne Beeinträchtigung von der Caritas Werkstätte Bludenz konnten einen Rundflug über das ganz Ländle genießen

Aus dem Erlös der Charity Veranstaltung "Nobody is perfect" auf dem Muttersberg in Bludenz, welche von Model Natalie Buda organisiert und bestens abgewickelt wurde, erlebten nun 24 Menschen mit und ohne Beeinträchtigung einen ganz beonderen Tag. Die Menschen von der Caritas Werkstätte Bludenz haben einen Rundflug von Hohenems über das Ländle miterleben dürfen. "Ohne Sponsoren wäre diese Aktion nicht möglich gewesen. Die 24 Menschen waren begeistert vom Flug", sagte Model Natalie Buda.