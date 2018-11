Beeindruckendes Zeichen der Solidarität

"Ma hilft"-Gala wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Es war eine Veranstaltung, die dem Begriff „Gala“ mehr als gerecht wurde. Der Abend zugunsten der VN-Sozialaktion „Ma hilft“ im Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg zeigte nicht nur die enorme Spendenbereitschaft auf, die nach wie vor gegeben ist, sondern bot auch ein wahres Feuerwerk an Unterhaltung. Rund 600 Besucher belohnten alle Anstrengungen mit tosendem Applaus. Für „Ma hilft“, in dessen Rahmen seit bald 40 Jahren unbürokratisch Unterstützung geleistet wird, konnte VN-Chefredakteur und „Ma hilft“-Obmann Gerold Riedmann einen Weihnachtsscheck in Höhe von 135.000 Euro entgegennehmen.

Viele Familien betroffen

Er dankte allen, die diese Hilfe immer wieder und weiterhin möglich machen. „Das gibt uns Mut auch für die Zukunft.“ Er betonte zudem: „Wir helfen unverschuldet in Not geratenen Menschen in Vorarlberg. Es ist in einer Notlage völlig egal, wer schuld ist. Wichtig ist, dass man hilft, so steht es auch im Namen der VN-Sozialaktion, denn Mitmenschlichkeit ist keine Option. Es ist die Grundlage unseres Zusammenlebens.“ Marlies Müller, die ehrenamtlich als „Ma hilft“-Patin das ganze Jahr über im Land unterwegs ist und jeden Fall vor Ort prüft, berichtete, dass vor allem Familien und Alleinerziehende, aber auch alleinstehende ältere Menschen von Armut betroffen und auf Hilfe angewiesen sind.