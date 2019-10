Beeindruckendes Konzert vor 500 Zuhörern

Standing Ovations bei einem besonderen Konzertereignis in der Pfarrkirche Hittisau.

Über 500 begeisterte Zuhörer verfolgten das abwechslungsreiche Konzertprogramm. Eine bestens disponierte Chorgemeinschaft begeisterte mit abwechslungsreicher Literatur und spannte einen Bogen von romantischer Chormusik (Felix Mendelssohn-Bartholdy) über „Baba Yetu“ – einer afrikanischen Version des „Vater unser“ (Solistin Doris dall’Armi) bis hin zur U2-Hymne „MLK“ (Solist Thomas Hagspiel). Mit dem Segenswunsch „The Lord bless you and keep you“ des englischen Komponisten John Rutter im Arrangement von Kapellmeister Christoph Gell wünschten die Sängerinnen und Sänger eben diesen Frieden den Zuhörern, begleitet von einem Bläserensemble des MV Hittisau-Bolgenach. Den beiden Chorleiterinnen Doris dall’Armi und Martina Gell gelang es auf überzeugende Art und Weise, die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Hittisau zu Höchstleistungen zu animieren.

Mit „Pearl Harbour“, der Musik aus dem gleichnamigen Film, vermittelte der Musikverein eindrucksvoll die Dramatik des Krieges. Für die monumentale Komposition „Et in terra pax“ von Jan van der Roost vereinigten sich Musikverein und Chorgemeinschaft zu einem ausdrucksstarken Kampf zwischen Krieg und Frieden, in dem ein flehendes Gebet um Frieden einer schonungslosen Darstellung von Grausamkeit und Sinnlosigkeit von Krieg gegenübergestellt wurde. Höchste Musikalität vermittelte das Trio Melange mit Anna Eberle (Oboe), Johanna Bilgeri (Fagott) und Paul Moosbrugger (Klarinette) mit zwei abwechslungsreichen Kompositionen.

Das Thema „Frieden“ kam auch in den drei Orgelstücken von Robert Jones zum Ausdruck. An der historischen Schönach-Orgel vermittelte Organist Melchior Schwärzler mit subtiler Registrierung die Bitte um Frieden auf Erden. In seiner virtuosen Improvisation über den Kanon „Da pacem domine in diebus nostris“ zog er buchstäblich alle Register des Instrumentes und begeisterte durch seinen nicht enden wollenden Einfallsreichtum zu dieser Thematik. Passend zu den musikalischen Beiträgen wurde die Pfarrkirche durch Lichtinstallationen von Thomas Dorner ausgeleuchtet. Mit zum Thema „Krieg und Frieden“ passenden Texten, gelesen von Theresia Beer, wurden die Zuhörer zum Nachdenken angeregt.