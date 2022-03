Bedeutungsloses Heimspiel für die Wälder

Im letzten Auftritt vor dem Pre Play-off kommt KAC II ins Messestadion.

Der EC Bregenzerwald beendet am Samstagabend die Qualifikationsrunde im Messestadion Dornbirn. Zu Gast ist das EC KAC Future Team, das mit vier Punkten Abstand auf Platz 3 keine Chance mehr auf das Pre-Play Off hat. Der Spielbeginn ist auf 19:00 Uhr vorverschoben.

Mit dem 5. März endet die zweite Phase der Alps Hockey League und damit auch gleichzeitig die Saison für die erste Hand voll Teams. Während in der Qualifikationsgruppe A das EC KAC Future Team und der EC Die Adler Kitzbühel den Sommerurlaub antreten müssen, ist in der Gruppe B neben dem HC Meran/o und den spusu Vienna Capitals Silver noch ein Platz offen. Der EC Bregenzerwald hingegen hat sein Pre-Play Off Ticket gelöst und kann somit ohne jeglichen Druck sein Heimspiel gegen die jungen Rotjacken bestreiten. Für einen Sieg der Gastgeber spricht die Statistik, das EC KAC Future Team gewann zuletzt im Jänner 2017 im Dornbirner Messestadion. Andererseits präsentieren sich die Klagenfurter gerade in Torlaune und erzielten alleine in den letzten beiden Spielen ein ganzes Dutzend Treffer.

„Der Sieg in Sterzing war wichtig. Wir waren etwas nervös, haben den Job aber erledigt. Gegen den KAC ist es wieder ein neues Spiel, hier können wir ohne Druck antreten. Es gibt immer noch Teile der Mannschaft, die noch nicht ganz fit sind, oder gerade erst ins Line Up zurückkehren, also müssen wir hier schlau sein. Aber natürlich wollen wir unser Spiel entwickeln und eine gute Partie abliefern.“, lässt ECB Headcoach Markus Juurikkala im Vorfeld wissen. Dem Finnen sollten am Wochenende Verteidiger Panu Hyyppä und Strümer Jannik Fröwis wieder zur Verfügung stehen. Weiter fehlen werden allerdings Leon Rüdisser, Kai Hämmerle und Kai Fässler.

Das Heimspiel wird mit einigen Besonderheiten aufwarten. So gehen ab sofort die Karten für die „Zeig Farbe im Play Off Krimi“ Aktion in den Verkauf. Weiters können für 2€, Sticker in den Landesfarben der Ukraine erworben werden. Der Erlös wird an die Krisenregion gespendet. Zusätzlich treten die Coronabeschränkungen bei Veranstaltungen außer Kraft. So fällt neben der Registrierungs-, auch die FFP2 Maskenpflicht bei den Heimspielbesuchen. Ebenso sind Stehplätze wieder erlaubt. Eintrittstickets können dennoch bereits vorab über den Onlineshop zu reserviert werden. Alle Infos dazu auf https://tickets.ecbregenzerwald.at/events.