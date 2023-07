Egger Mittelschüler transportierten symbolisch Wasserkanister für einen guten Zweck.

Die Bedeutung von Trinkwasser ist in unseren Breiten natürlich eine andere als in den trockenen Teilen auf unserem Planeten. Speziell in Afrika müssen Menschen teilweise viele Kilometer täglich zurücklegen, um an mehr oder weniger frisches Wasser zu gelangen. Um dies zu verdeutlichen, organisierte ein Lehrerinnenteam rund um Elisabeth Felder, Sandra Fischer und Dir. Andrea Flatz während der letzten Schulwoche einen sogenannten „Brunnenlauf“, um den Schülerinnen und Schülern der Mittelschule Egg die immense Bedeutung von Wasser zu vermitteln.

Nach einem gemeinsamen Aufwärmen machte sich die vielköpfige Schar, in welche sich auch Volksschüler aus Egg und Großdorf mischten, in verschiedenen Gruppen auf den Weg Richtung Andelsbuch. Jede Gruppe hatte einen leeren 10-Liter-Kanister dabei, welcher dann beim Brunnen gefüllt wurde und abwechslungsweise zurück zur Schule getragen wurde. Dort angekommen warteten auf die Wasserträger eine gesunde Jause, natürlich frisches Wasser und jede Menge Wasserspiele. Und so nebenbei kamen bei der parallel organisierten Spendenaktion (pro Kilometer ein freiwilliger Sponsoren-Betrag) zugunsten des „Pamoja“-Projektes in Kenia über 2000 Euro in die Kassa. Der Erlös wird in einen Brunnenbau in Kenia investiert.