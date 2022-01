Beck wehrt 43 (!) Schüsse ab, Wälder siegen gegen Ritten

Felix Beck avancierte zum Held des Abends. EC Bregenzerwald nach 3:0- Heimsieg auf Platz zehn.

Mit einem fulminanten 3:0 Erfolg gegen die Rittner Buam beenden die Wälder den Alps Hockey League Grunddurchgang. Trotz des Sieges bleibt der ECB auf dem 10. Tabellenplatz und trifft in der Qualifikationsrunde auf die Red Bull Hockey Juniors, die Wipptal Broncos, Kitzbühel und das KAC Future Team.

Dass die Rittner Buam spätestens jetzt den EC Bregenzerwald ernst nehmen, war bereits zu Beginn des zweiten Saisonaufeinandertreffens zu sehen. Jacob Smith hütete im Gegensatz zum Spiel im Südtirol das Tor, Treibenreif dieses Mal der Backup. Auch bei den Wäldern gab es eine Veränderung auf dem Goalie Posten, Felix Beck war nach seinem krankheitsbedingten Ausfall wieder zwischen den Pfosten. Und konnte sich dabei wie sein Gegenüber nicht über fehlende Arbeit beklagen, wobei es an diesem Abend nur Jacob Smith sein sollte, der hinter sich greifen muss. So glänzte Roberts Lipsbergs bereits in der 5. Minute mit einem Traumpass quer vor dem Tor auf Waltteri Lehtonen, der das Hartgummi dann ohne große Probleme über die Linie schieben konnte. Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Die Zeit bis zur Eisreinigung verlief wie im Flug und mit wenig Unterbrechungen, 1:0 lautete der Zwischenstand als erstmals die Pausensirene ertönte.

Die Gäste starteten druckvoll in den Mittelabschnitt und kamen immer wieder zu guten Gelegenheiten vor Felix Beck, der den Vorsprung seiner Farben aber fest in Händen hielt. Ziemlich schnell war eine gewisse Frustration bei den Südtirolern erkennbar, die die Wälder zu spüren bekamen. Kapitän Felix Vonbun wurde kopfvoran in die Bande befördert, Adem Kandemir mit einem harten Cross Check vor dem gegnerischen Kasten von den Füßen geholt und Waltteri Lehtonen zog sich durch einen hohen Stock einen Cut über den Augenbrauen zu. So war die Gästestrafbank gut besucht, nur versäumten es die Hausherren, hier Kapital daraus zu schlagen. Knapp her ging es bei einem Schuss von Roberts Lipsbergs, der allerdings nur die Torumrandung traf. (36.)