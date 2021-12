Beck und Co. kassieren nächste Heimniederlage

Nach der kurzen Weihnachtspause kassierten die Bulldogs Dornbirn mit dem 2:4 gegen Bozen die zwölfte Heimniederlage in Folge.

Wie jedes Jahr gab es in der ICE Hockey League nur eine kurze Weihnachtspause. Und so empfingen die Bulldogs aus Dornbirn bereits am 2. Weihnachtsfeiertag den HC Bozen Südtirol. Nach dem frühen 0:1 durch Maione gelang Vandane (4.) praktisch im Gegenzug das 1:1. In weiterer Folge standen beide Mannschaften defensiv deutlich besser und ließen nicht mehr viel zu. Im zweiten Drittel hatten die Bulldogs dann gleich zweimal die Chance, im Powerplay in Führung zu gehen. Doch Bozen zeigte ein starkes Penaltykilling und es blieb beim 1:1. Auf der anderen Seite hatten die Südtiroler mehrere Möglichkeiten, doch Beck verhinderte einen erneuten Rückstand.