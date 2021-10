Beck hält 38 Schüsse, aber Wälder verlieren in Jesenice

Der EC Bregenzerwald unterlag trotz Megaleistung von Goalie Felix Beck in Slowenien.

Im einzigen Spiel am Freitag setzte sich Tabellenführer Jesenice knapp mit 1:0 gegen den EC Bregenzerwald durch. Für die Slowenen, bei denen Erik Svetina traf, war es der neunte Sieg im zehnten Saisonspiel. Die Wälder liegen in der Tabelle auf dem zwölften Platz.

Die Gastgeber aus Jesenice waren zwar über weite Strecken der Partie die tonangebende Mannschaft. Bis zur 52. Spielminute hielt Bregenzerwald-Torwart Felix Beck allerdings die Null. Am Ende konnte der 19-Jährige 38 Schüsse auf sein Tor parieren (97,4%). Urban Avsenik auf Seiten von Jesenice feierte ein Shutout, parierte alle 18 Schüsse auf sein Tor.



Die spielentscheidende Szene war in der 52. Spielminute vorzufinden. Der zweitbeste Scorer der Liga, Erik Svetina, traf nach Vorarbeit von Saso Rajsar zum 1:0. Es war bereits das siebente Saisontor für den Slowenen. Während Tabellenführer Jesenice in dieser Woche keine Partie mehr zu absolvieren hat, sind die „Wälder“ am Samstag beim EC-KAC Future Team zu Gast.



Alps Hockey League | Freitag, 08.10.2021

HDD SIJ Acroni Jesenice - EC Bregenzerwald 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Referees: HEINRICHER, REZEK, Javornik, Puff. | 400 Zuseher

Goal JES: 1:0 Svetina E. (52. Rajsar S. – Brus N.)