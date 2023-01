„Beasariesar, Beasariesar“

Heuer gab´s endlich wieder den kleinen, aber feinen Faschingsumzug in Bildstein.

Zweifellos zählt das jährliche Faschingstreiben in Bildstein zu den „Geheimtipps“ in der närrischen Zeit. Speziell bei Familien ist der „Wagen-freie“ Umzug sehr beliebt und geschätzt. Die Bildsteiner Faschingszunft, die „Beasariesar“, konnte nach der erzwungenen Durststrecke heuer nicht weniger als rund 40 bunt maskierte Gruppen willkommen heißen. Sehr zur Freude des neu aufgestellten Teams um Obmann Mathias Böhler, der mit dutzenden Helferinnen und Helfern den riesigen Andrang bravourös bewältigte. Unmittelbar vor dem Startschuss des Umzugs wurden die Gemeindeverantwortlichen rund um Bürgermeister Walter Moosbrugger, Vizebgm. Irene Niederacher und GR Dietmar Schratzer von einer Schar kleiner „Superhelden“, welche aus der Volksschule und dem Kindergarten Richtung Gemeindestube marschierten, abgeholt. Begleitet von Guggamusik-Klängen und viel Ramba-Zamba zogen die bunten Gruppen vorbei an hunderten Zaungästen durchs Dorfzentrum. Während die größeren Narren das Faschingstreiben hernach im eigens errichteten Festzelt feierten, gab es für die kleinen Gäste ein vom Elternverein und Familienverband organisiertes Faschingsprogramm mit Faschingskrapfen, Clown-Show, Musik, Spiel und Tanz im voll besetzten Basilikasaal.