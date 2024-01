„Beasariesar, Beasariesar – hoi, hoi,hoi“

Rund 40 Fuß-Gruppen waren heuer beim kleinen, aber feinen Faschingsumzug in Bildstein.

Dieses Jahr ist der Fasching bekanntermaßen sehr kurz. Somit geht es in Bezug auf die Faschingsumzüge Schlag auf Schlag. Zweifellos zählt das jährliche Faschingstreiben in Bildstein zu den „Geheimtipps“ in der närrischen Zeit. Speziell bei Familien ist der „wagen-freie“ Umzug sehr beliebt und geschätzt. Die Bildsteiner Faschingszunft, die „Beasariesar“, konnte heuer bei strahlendem Sonnenschein rund 40 bunt maskierte Gruppen willkommen heißen. Sehr zur Freude des Teams rund um Obmann Mathias Böhler, der mit dutzenden Helferinnen und Helfern den riesigen Andrang bravourös bewältigte.